PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken/Meinerzhagen/Kierspe/Gummersbach - Tatverdächtige nach Überfall auf Senioren ermittelt

Borken (ots)

Ermittlungserfolg für die Polizei: Sie konnte am 24.07.2025 mehrere Tatverdächtige festnehmen, die unter anderem für den nächtlichen Überfall auf ein Seniorenpaar in Borken infrage kommen. Unter Federführung der Kriminalpolizei Borken durchsuchten am frühen Morgen polizeiliche Kräfte aus Borken, aus dem Märkischen Kreis und aus dem Oberbergischen Kreis mehrere Wohnobjekte in Meinerzhagen, Kierspe und Gummersbach. Die Beamten nahmen sechs Personen vorläufig fest. Zugleich stellten sie Beweismaterial sicher. Darüber hinaus entdeckten die Beamten bei einem der Tatverdächtigen eine erhebliche Menge an Rauschgift und eine größere Bargeldsumme, die sie ebenfalls sicherstellten. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 30-jährigen Deutschen und einen 30-jährigen deutsch/aserbaidschanischen Staatsangehörigen aus Meinerzhagen sowie einen 40-jährigen Iraker aus Gummersbach, Oberbergischer Kreis. Drei weitere Tatverdächtige türkischer und deutscher Staatsangehörigkeit im Alter von 29, 31 und 43 Jahren stammen aus Kierspe (Märkischer Kreis). Ihren Anfang hatten die Ermittlungen im August 2024 genommen. Seinerzeit hatten Unbekannte zunächst zwei Mal erfolglos versucht, in das Wohnhaus des eingangs genannten Paares in Borken einzubrechen. Am 15. Juni dieses Jahrs hatten schließlich drei Männer, die teilweise als Polizisten verkleidet gewesen sein sollen, das Einfamilienhaus in der Nacht aufgesucht. Die Täter hatten ihre Opfer gefesselt, die Räumlichkeiten durchsucht und waren mit Bargeld und Schmuck geflüchtet (OTS-Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6056649). Am 25.07.2025 wurden fünf der festgenommenen Tatverdächtigen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ in drei Fällen einen Haftbefehl. Zwei Haftbefehle wurde außer Vollzug gesetzt. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 13:37

    POL-BOR: Velen - Mit Motorrad überschlagen

    Velen (ots) - Unfallort: Velen, K11n / Kreiler Weg; Unfallzeit: 06.08.2025, 19.20 Uhr; Schwere Verletzungen erlitten hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Velen. Der 24-jährige Mann aus Gescher war gegen 19.20 Uhr auf der K11n in Richtung Rekener Straße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen überholte er ein vor ihm fahrendes Auto kurz vor der Kreuzung Kreiler Weg. Beim Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle über ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 12:16

    POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Berliner Platz; Unfallzeit: 06.08.2025, zwischen 12.10 Uhr und 18.50 Uhr; Einen schwarzen Chevrolet Aveo angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Das Auto stand Mittwoch zwischen 12.10 Und 18.50 Uhr auf einem Parkplatz am Berliner Platz. Der Unfallflüchtige beschädigte den Pkw an der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 12:15

    POL-BOR: Bocholt-Mussum - Stromkabel entwendet

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt-Mussum, Raiffeisenring; Tatzeit: 06.08.2025, 12.05 Uhr; Stromkabel im Wert von mehreren hundert Euro wurden von zwei bislang unbekannten Tätern von einem Firmengelände in Bocholt-Mussum entwendet. Die Tat ereignete sich am Mittwochmittag gegen 12.05 Uhr am Raiffeisenring. Die Diebe fuhren mit einem roten VW Sharan mit rumänischen Kennzeichen in den Hinterhof der Firma und stahlen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren