Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken/Meinerzhagen/Kierspe/Gummersbach - Tatverdächtige nach Überfall auf Senioren ermittelt

Borken (ots)

Ermittlungserfolg für die Polizei: Sie konnte am 24.07.2025 mehrere Tatverdächtige festnehmen, die unter anderem für den nächtlichen Überfall auf ein Seniorenpaar in Borken infrage kommen. Unter Federführung der Kriminalpolizei Borken durchsuchten am frühen Morgen polizeiliche Kräfte aus Borken, aus dem Märkischen Kreis und aus dem Oberbergischen Kreis mehrere Wohnobjekte in Meinerzhagen, Kierspe und Gummersbach. Die Beamten nahmen sechs Personen vorläufig fest. Zugleich stellten sie Beweismaterial sicher. Darüber hinaus entdeckten die Beamten bei einem der Tatverdächtigen eine erhebliche Menge an Rauschgift und eine größere Bargeldsumme, die sie ebenfalls sicherstellten. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 30-jährigen Deutschen und einen 30-jährigen deutsch/aserbaidschanischen Staatsangehörigen aus Meinerzhagen sowie einen 40-jährigen Iraker aus Gummersbach, Oberbergischer Kreis. Drei weitere Tatverdächtige türkischer und deutscher Staatsangehörigkeit im Alter von 29, 31 und 43 Jahren stammen aus Kierspe (Märkischer Kreis). Ihren Anfang hatten die Ermittlungen im August 2024 genommen. Seinerzeit hatten Unbekannte zunächst zwei Mal erfolglos versucht, in das Wohnhaus des eingangs genannten Paares in Borken einzubrechen. Am 15. Juni dieses Jahrs hatten schließlich drei Männer, die teilweise als Polizisten verkleidet gewesen sein sollen, das Einfamilienhaus in der Nacht aufgesucht. Die Täter hatten ihre Opfer gefesselt, die Räumlichkeiten durchsucht und waren mit Bargeld und Schmuck geflüchtet (OTS-Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6056649). Am 25.07.2025 wurden fünf der festgenommenen Tatverdächtigen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ in drei Fällen einen Haftbefehl. Zwei Haftbefehle wurde außer Vollzug gesetzt. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell