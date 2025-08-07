PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Mit Motorrad überschlagen

Velen (ots)

Unfallort: Velen, K11n / Kreiler Weg;

Unfallzeit: 06.08.2025, 19.20 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Velen. Der 24-jährige Mann aus Gescher war gegen 19.20 Uhr auf der K11n in Richtung Rekener Straße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen überholte er ein vor ihm fahrendes Auto kurz vor der Kreuzung Kreiler Weg. Beim Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle über sein Krad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich mehrfach und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

