Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Stromkabel entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Mussum, Raiffeisenring;

Tatzeit: 06.08.2025, 12.05 Uhr;

Stromkabel im Wert von mehreren hundert Euro wurden von zwei bislang unbekannten Tätern von einem Firmengelände in Bocholt-Mussum entwendet. Die Tat ereignete sich am Mittwochmittag gegen 12.05 Uhr am Raiffeisenring. Die Diebe fuhren mit einem roten VW Sharan mit rumänischen Kennzeichen in den Hinterhof der Firma und stahlen die Kabel aus einem Container. Die Männer wurden wie folgt beschrieben: Der Fahrer trug ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift "Los Angeles". Der zweite Täter war etwa 1,70 - 1,80 Meter groß, hatte dunkle, kurze Haare und trug ein graues kurzes Oberteil sowie eine olivgrüne kurze Hose. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

