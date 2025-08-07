POL-BOR: Vreden - Unfallflucht begangen
Vreden (ots)
Unfallort: Vreden, Butenwall;
Unfallzeit: 06.08.2025, zwischen 08.10 Uhr und 12.25 Uhr;
Einen weißen Peugeot angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Vreden. Das Fahrzeug hatte am Mittwoch zwischen 08.10 Uhr und 12.25 Uhr vor einem Haus an der Straße Butenwall gestanden. Dort verursachte der Unbekannte einen Schaden am hinteren linken Kotflügel und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)
