Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfallflucht begangen

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Butenwall;

Unfallzeit: 06.08.2025, zwischen 08.10 Uhr und 12.25 Uhr;

Einen weißen Peugeot angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Vreden. Das Fahrzeug hatte am Mittwoch zwischen 08.10 Uhr und 12.25 Uhr vor einem Haus an der Straße Butenwall gestanden. Dort verursachte der Unbekannte einen Schaden am hinteren linken Kotflügel und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

