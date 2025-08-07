POL-BOR: Vreden - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Kaiser-Wilhelm-Straße; Tatzeit: 06.08.2025, 02.10 Uhr; In ein Hotel eingedrungen ist ein bislang unbekannter Täter in Bocholt an der Kaiser-Wilhelm-Straße. Der Einbrecher machte sich gewaltsam an einer Glastür zu schaffen und gelangte so in das Innere des Hotels. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch gegen 02.10 Uhr. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ...

