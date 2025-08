Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Festnahme nach Pkw-Diebstahl

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Uhlandstraße;

Tatzeit: zwischen 04.08.2025, 16.00 Uhr und 05.08.2025, 05.30 Uhr;

Am Mittwochmorgen wurde der Polizei ein gestohlener Pkw der Marke Renault aus Gronau gemeldet. Ein unbekannter Täter hatte sich unberechtigt Zutritt zu dem Wohnhaus des Besitzers verschafft, indem er durch eine unverschlossene Tür in das Haus gelangt war. Dort entwendete er den Originalschlüssel des Autos im Wert von mehreren zehntausend Euro und fuhr mit diesem in unbekannte Richtung davon. Dank einer GPS-Ortung konnte das Fahrzeug kurze Zeit später im Bereich der Losserstraße lokalisiert werden. Polizeikräfte fanden den Dieb schlafend im Wageninneren vor und nahmen in vorläufig fest. Im Rahmen seiner Vernehmung gestand der 22-jährige Mann ohne festen Wohnsitz einen weiteren Pkw-Diebstahl, der sich am Vortag in Ochtrup ereignet hatte. Auch dieses Fahrzeug konnte inzwischen aufgefunden und sichergestellt werden. Nach der Vernehmung und der Einleitung eines Strafverfahrens wurde der Tatverdächtige wieder entlassen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell