Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Versuchter Einbruch

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Konrad-Adenauer-Straße;

Tatzeit: 05.08.2025, zwischen 05.30 Uhr und 14.30 Uhr;

In ein leerstehendes Gebäude eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Gronau an der Konrad-Adenauer-Straße. Am Dienstag zwischen 05.30 Uhr und 14.30 Uhr hatten sich die Einbrecher erfolglos an zwei Fenster zu schaffen gemacht. Diese hielten dem Versuch jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell