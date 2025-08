Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Vardingholt - Schwer verletzt nach Alleinunfall

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede-Vardingholt, Bocholter Diek;

Unfallzeit: 05.08.2025, 06.30 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitt ein 22-jähriger Autofahrer bei einem Alleinunfall in Rhede-Vardingholt. Am Dienstagmorgen befuhr der Bocholter den Bocholter Diek in Richtung Rhede, als er beim Beschleunigen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte er mit einem Baum. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell