POL-BOR: Raesfeld-Erle - Unfallflucht mit Personenschaden

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld-Erle, Rhader Straße; Unfallzeit: 04.08.2025, 12.45 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich am Montagmittag ein 29-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Raesfeld-Erle. Der Mann aus Haltern am See war mit seinem Traktor samt Anhänger auf der Rhader Straße Richtung Erle unterwegs. In Höhe einer Baumschule kam ihm ein schwarzer Volvo Kombi entgegen, dessen Fahrer eine plötzliche Schlenkerbewegung machte und dadurch auf die Gegenfahrbahn geriet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Traktorfahrer nach rechts aus. Dabei streifte das Gespann einen Baum. Durch die Kollision verlor der Anhänger mehrere geladene Strohballen, die auf die Straße stürzten. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Der flüchtige Pkw entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

