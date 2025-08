Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Diesel entwendet

Heek (ots)

Tatort: Heek-Nienborg, Ressberg; Tatzeit: zwischen 02.08.2025, 08.00 Uhr, und 04.08.2025, 13.40 Uhr;

Etwa 100 Liter Dieselkraftstoff haben bislang Unbekannte in Heek-Nienborg aus einem Teleskoplader abgezapft. Das Fahrzeug hatte zwischen Samstagmorgen und Montagmittag auf einem Grundstück an der Straße Ressberg gestanden. Dort öffneten die Täter den Tankdeckel gewaltsam und gelangten so an den Treibstoff. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

