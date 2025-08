Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Einbruch in Verbrauchermarkt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Alstätte, Haaksbergener Straße;

Tatzeit: zwischen 04.08.2025, 14.20 Uhr und 05.08.2025, 06.00 Uhr;

In ein Büro und einen Lagerraum eines Verbrauchermarktes eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Ahaus-Altstätte an der Haaksbergener Straße. Vermutlich gaben sich die Unbekannten zunächst unauffällig als Kunden aus und hielten sich im Verkaufsraum des Marktes auf. In einem unbeobachteten Moment begaben sie sich gezielt zu einer Bürotür im Marktinneren und verschafften sich gewaltsam Zutritt. Im Inneren des Büros entwendeten sie den Originalschlüssel zu einem Lagerraum. Mit diesem verschafften sie sich anschließend Zutritt zu dem Lager, in dem Tabak und Zigaretten aufbewahrt wurden. Die Einbrecher entwendeten eine größere Menge Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend verließen die Täter den Markt in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell