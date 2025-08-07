Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Berliner Platz;

Unfallzeit: 06.08.2025, zwischen 12.10 Uhr und 18.50 Uhr;

Einen schwarzen Chevrolet Aveo angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Das Auto stand Mittwoch zwischen 12.10 Und 18.50 Uhr auf einem Parkplatz am Berliner Platz. Der Unfallflüchtige beschädigte den Pkw an der Beifahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell