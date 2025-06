Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Falsche Polizisten entpuppen sich als Räuber

Borken (ots)

Tatort: Borken, Grütlohner Weg;

Tatzeit: 16.06.2025, 03.40 Uhr;

Zwei Senioren überfallen und beraubt haben drei bislang unbekannte Täter in einem Einfamilienhaus am Grütlohner Weg in Borken. Gegen 03.40 Uhr hatte es an der Haustür mehrfach geklingelt. Der Hauseigentümer stand auf, ging ins Erdgeschoss und sah vor der Tür drei Polizeibeamte in Uniform stehen. Er öffnete die Tür und die Männer drängten ihn sofort ins Haus zurück. Einer der Täter holte die Lebensgefährtin des Hauseigentümers aus dem Bett und führte sie ins Erdgeschoss. Die Unbekannten fesselten die beiden Rentner, durchsuchten das Haus und verschwanden mit Bargeld und Schmuck. Die beiden zurückgelassenen Opfer konnten sich aus ihrer misslichen Lage befreien und die Polizei alarmieren. Die Fahndung nach dem Trio verlief jedoch ohne Erfolg.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

Die Männer trugen bei der Tatausführung Polizeiuniformen mit dem Schriftzug "Polizei" auf der Brust, Handschuhe und starke Stirnlampen auf dem Kopf. Sie sprachen akzentfreies Deutsch. Einer der Männer war überdurchschnittlich korpulent. Nach Angaben der Opfer trug zumindest einer eine Schusswaffe am Gürtel.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu den hier beschriebenen Männern geben oder hat im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000 entgegen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell