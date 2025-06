Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Einbrecher entwenden Kabeltrommeln und Aluminiumplatten

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg, Industriestraße;

Tatzeit: zwischen 13.06.2025, 16.45 Uhr, und 16.06.2025, 06.20 Uhr;

Mehrere Kabeltrommeln und zwei Aluminiumplatten entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Firmengelände in Isselburg. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen überwanden die Einbrecher einen Zaun und gelangten so auf das Gelände an der Industriestraße. Zum Abtransport ihres Diebesgutes müssen die Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell