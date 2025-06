Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Lünten - Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden-Lünten, K18;

Unfallzeit: 15.06.2025, 16.47 Uhr;

Eine schwer- und eine leichtverletzte Person forderte ein Verkehrsunfall in Vreden-Lünten. Am Sonntagnachmittag befuhr ein 19-jähriger Vredener gegen 16.45 Uhr mit seinem Pkw die Kreisstraße 18 in Richtung Vreden-Lünten. Aus ungeklärten Gründen kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum sowie einem Verkehrszeichen. Durch den Aufprall zog sich die 17-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen zu. Sie musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden und wurde zur stationären Behandlung in ein niederländisches Krankenhaus gebracht. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die K 18 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (sb)

