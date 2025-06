Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Kupferdiebstahl

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Giebelkamp / Füchter Straße;

Tatzeit: zwischen 14.06.2025, 22.00 Uhr, und 15.06.2025, 11.00 Uhr;

Auf Metall abgesehen hatten es bislang Unbekannte in Gronau-Epe. Die Diebstähle ereigneten sich an der Straße Giebelkamp und an der Füchterstraße. In beiden Fällen entfernten die Unbekannten die Kupferabdeckung von zwei Grundstücksmauern. Zu den Taten kam es zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260.(sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell