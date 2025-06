Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Neubau

Borken (ots)

Tatort: Borken, Auf der Flüt;

Tatzeit: zwischen 13.06.2025, 15.00 Uhr, und 16.06.2025, 06.30 Uhr;

In einen Neubau eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Auf der Flüt in Borken. Die Einbrecher öffneten gewaltsam eine Baustellen-Schutztür und gelangten so in das Innere des Rohbaus. Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Die Unbekannten entwendeten Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell