Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Vandalismus im Schlossgarten

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Domhof/Schlossgarten; Tatzeit: zwischen 06.08.2025, 16.00 Uhr, und 07.08.2025, 07.30 Uhr;

Mehrere Sachbeschädigungen begangen haben bislang Unbekannte im Ahauser Schlossgarten. Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen beschmierten die Täter einen Mülleimer auf der Wiese mit Graffiti und öffneten dessen Boden, sodass der Müll verteilt auf dem Boden lag. Außerdem beschädigten sie einen Baum, indem sie die gesamte Krone herunterrissen. Die Äste lagen neben dem Stamm. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

