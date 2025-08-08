PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Missbrauch von Notrufen

Gescher (ots)

Ein angeblicher Notfall entpuppte sich am Donnerstagabend als dreister Vorwand: Ein 48-jähriger Mann aus Gescher wählte gegen 22.20 Uhr die 110, um einen dringenden Notfall zu melden. Als mehrere Streifenwagen am Einsatzort in Gescher eintrafen, stellte sich schnell heraus - Gefahr bestand keine. Stattdessen wollte der Anrufer lediglich ein nichtiges Anliegen mit der Polizei besprechen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen eingeleitet.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin: Der Missbrauch des Notrufs ist kein Bagatelldelikt! Wer den Notruf grundlos blockiert, bindet wichtige Einsatzkräfte und riskiert, dass Menschen in echten Notlagen womöglich nicht rechtzeitig Hilfe erhalten. (ms)

