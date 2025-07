Hauptzollamt Itzehoe

HZA-IZ: Versteckt am Körper

Zoll am Flughafen Hamburg entdeckt Goldschmuck im Wert von rund 20.000 EUR

Itzehoe (ots)

Hamburg, 01.07.2025

Goldschmuck im Wert von rund 20.000 Euro entdeckten Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamtes Itzehoe am 01. Juli 2025 bei einer aus Afghanistan kommenden Reisenden.

Die 27-Jährige wollte die Ankunftshalle des Terminals 2 durch den sogenannten "grünen Kanal" für anmeldefreie Waren verlassen. Die Zollbediensteten sprachen sie an und kontrollierten ihr Gepäck.

"Bei der Zollkontrolle fanden die Zöllnerinnen und Zöllner in ihrem Handgepäck Rechnungen eines Juweliers. Der dazu passende Schmuck konnte jedoch nicht festgestellt werden. Die Vermutung der erfahrenen Zollbediensteten, dass die Reisende diesen am Körper tragen würde, bestätigte sich dann auf konkrete Nachfrage. Es wurden zahlreiche Schmuckstücke aus Gold: Zwei Halsketten, zehn Armreife, zwei Ohrhänger und drei Ringe aus Gold mit einem Gesamtgewicht von über 200 Gramm festgestellt.", so der Pressesprecher des Hauptzollamtes Itzehoe, Jan Weber.

Den Warenwert des Goldschmucks konnten die Zollbediensteten auf rund 20.000 Euro festsetzen. Die darauf entfallenen Einfuhrabgaben betragen rund 4.300 Euro. Gegen die Reisende wurde vor Ort ein Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet, da sie den Goldschmuck nicht ordnungsgemäß angemeldet hatte.

Die Ermittlungen dauern an und werden durch die Straf- und Bußgeldstelle des Hauptzollamtes Itzehoe geführt.

Zusatzinformation:

Wenn Reisende bei Flug- oder Seereisen Reisemitbringsel bis 430 Euro mitbringen, fallen gemäß § 2 Einreise-Freimengen-Verordnung (EF-VO) keine Einfuhrabgaben an. Übersteigen die Mitbringsel diesen Wert müssen sie im sogenannten "roten Kanal" für anmeldepflichtige Waren beim Zoll angemeldet werden

