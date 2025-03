Hauptzollamt Itzehoe

HZA-IZ: 19 Kilogramm Marihuana durch Zoll am Hamburger Flughafen beschlagnahmt

Zoll deckt Marihuana-Schmuggel im Wert von fast 100.000 EUR auf

Itzehoe (ots)

Hamburg, 19.03.2025

Insgesamt 19 Kilogramm Marihuana im Wert von fast 100.000 EUR haben Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamtes Itzehoe am 17.02.2025 bei einem aus Bangkok über Dubai kommenden Reisenden am Hamburger Flughafen gefunden. Der 21-jährige hatte dieses in seinem aufgegebenen Reisegepäck dabei.

Bei der Einreise durch den "Grünen Kanal", dem Terminalausgang für anmeldefreie Waren, wurde der Reisende angehalten und samt seinem mitgeführten Gepäck einer Kontrolle unterzogen. Dabei entdeckten die Zollbediensteten den ausschließlich mit Marihuana-Päckchen gefüllten Koffer.

"Auf Nachfrage der Kolleginnen und Kollegen erklärt der Reisende, er wolle sich lediglich als Tourist für drei Tage in einem Hotel in Hamburg aufhalten.", so Annalena Braasch, Pressesprecherin des Hauptzollamtes Itzehoe.

Bei einer weiteren Kontrolle der Person und seiner Kleidung stellten die Zollbediensteten keine weiteren Betäubungs- und Beweismittel fest.

Noch vor Ort wurde wegen der unerlaubten Einfuhr von Marihuana ein Strafverfahren durch die Zollbediensteten gegen den Beschuldigten eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Hamburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg.

Zusatzinformation:

Das im April 2024 in Kraft getretene Konsumcannabisgesetz regelt neben zahlreichen unter Strafe gestellte Handlungen im Zusammenhang mit Cannabis auch den legalen Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis im öffentlichen, von bis zu 50 Gramm im privaten Raum. Die Einfuhr dessen, also auch von Marihuana ist jedoch weiterhin verboten. Wer dennoch Cannabis aus dem Ausland nach Deutschland einführt, hat mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe zu rechnen.

Original-Content von: Hauptzollamt Itzehoe, übermittelt durch news aktuell