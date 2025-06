HZA-IZ: Der Zoll in Schleswig-Holstein zieht Bilanz für 2024

Itzehoe (ots) - Hamburg, 19.03.2025 Insgesamt 19 Kilogramm Marihuana im Wert von fast 100.000 EUR haben Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamtes Itzehoe am 17.02.2025 bei einem aus Bangkok über Dubai kommenden Reisenden am Hamburger Flughafen gefunden. Der 21-jährige hatte dieses in seinem aufgegebenen ...

