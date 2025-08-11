POL-KN: (Wurmlingen
Lkr. Tuttlingen) - Versuchter Einbruch in Garage (05./06.08.2025)
Wurmlingen (ots)
Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag haben Unbekannte versucht in eine Garage in der Unteren Hauptstraße einzubrechen.
Der oder die Täter setzten offenbar ein Werkzeug an, um das Garagentor gewaltsam zu öffnen. Dabei entstand Sachschaden am Tor.
Personen, die im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 23:30 Uhr, und Mittwochmittag, 12:00 Uhr, verdächtige Beobachtungen in der Unteren Hauptstraße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 941-0 zu melden.
