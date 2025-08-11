PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg
Lkr. Rottweil) - Scheiben am ehemaligen Krankenhaus eingeworfen (09.08.2025)

Schramberg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag am ehemaligen Krankenhaus in der Parktorstraße mehrere Scheiben eingeworfen.

Gegen Mitternacht hörte eine Anwohnerin lautes Klirren im Bereich des ehemaligen Krankenhauses. Es konnte festgestellt werden, dass an der früheren Cafeteria mehrere Fenster durch Steinwürfe beschädigt worden sind.

Personen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des ehemaligen Krankenhauses gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07422 2701-0 beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

