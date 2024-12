Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Tödlicher Verkehrsunfall im Bereich Alt-Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

In der Nacht zum 19. Dezember 2024 (ca. 00:02 Uhr) kam es in der Untertürkheimer Straße in Alt-Saarbrücken zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Demnach beabsichtigte ein 46-jähriger LKW-Fahrer aus Saarbrücken, seinen auf dem Seitenstreifen parkenden Sattelauflieger an eine Zugmaschine anzukoppeln. Im Verlauf des Kupplungsvorgangs begab sich der LKW-Fahrer kurzzeitig vor seinen LKW. In diesem Moment setzte sich die Zugmaschine aus bislang ungeklärter Ursache in Bewegung, wodurch der Fahrer zwischen seiner Zugmaschine und dem Heck eines unmittelbar davor parkenden LKW eingeklemmt wurde. Der LKW-Fahrer erlitt dabei schwerste Verletzungen, welchen er trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen an der Unfallstelle erlag. Die zuständige Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt nahm umgehend die Ermittlungen sowie den Verkehrsunfall auf. Zur genauen Klärung der Unfallursache sowie der Überprüfung des technischen Zustandes des LKW's, wurde seitens der Staatsanwaltschaft Saarbrücken ein Gutachten angeordnet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell