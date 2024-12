Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfallflucht in Brebach

Saarbrücken-Brebach (ots)

Bereits am 10.12.2024 gegen 19:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfallgeschehen in der Saarbrücker Straße in Brebach. Dabei streifte der Fahrer eines BMW Mini Cooper mit seinem rechten Außenspiegel einen am Fahrbahnrand in Höhe des Anwesens Saarbrücker Straße 131 abgestellten weißen Ford Focus. In Folge entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch unerlaubt von der Örtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken (Tel.:0681/9321233) in Verbindung zu setzen.

