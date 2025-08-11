PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Versuchter Raub vor Bar in der Schaffhauser Straße (09.08.2025)

Tuttlingen (ots)

Am frühen Samstagmorgen hat ein 23-Jähriger versucht einem 24-Jährigen das Mobiltelefon zu entwenden.

Gegen 5:30 Uhr verließen beide Männer eine Bar in der Schaffhauser Straße. Vor dem Eingang verlangte der 23-Jährige zunächst, das Handy des 24-Jährigen sehen und haben zu dürfen. Als dieser ablehnte, schlug der Täter ihm mit der Faust ins Gesicht und zog anschließend ein Messer. Der 24-Jährige konnte flüchten und rannte zum Polizeirevier Tuttlingen. Das Mobiltelefon blieb in seinem Besitz, der Täter nahm jedoch eine rote Basecap an sich.

Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Tuttlingen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren