POL-KN: (Tuttlingen) - Versuchter Raub vor Bar in der Schaffhauser Straße (09.08.2025)
Tuttlingen (ots)
Am frühen Samstagmorgen hat ein 23-Jähriger versucht einem 24-Jährigen das Mobiltelefon zu entwenden.
Gegen 5:30 Uhr verließen beide Männer eine Bar in der Schaffhauser Straße. Vor dem Eingang verlangte der 23-Jährige zunächst, das Handy des 24-Jährigen sehen und haben zu dürfen. Als dieser ablehnte, schlug der Täter ihm mit der Faust ins Gesicht und zog anschließend ein Messer. Der 24-Jährige konnte flüchten und rannte zum Polizeirevier Tuttlingen. Das Mobiltelefon blieb in seinem Besitz, der Täter nahm jedoch eine rote Basecap an sich.
Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab.
Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Tuttlingen dauern an.
