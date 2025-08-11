Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Festnahme nach Einbruch in Mehrfamilienhaus (09.08.2025)

Tuttlingen (ots)

In der Nacht auf Samstag hat ein 42-jähriger Mann in der Kronenstraße die Terrassen-tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam geöffnet und Gegenstände entwendet.

Gegen 3:30 Uhr verschaffte sich der Mann über den Innenhof Zugang zu der Wohnung eines 38-Jährigen, durchwühlte die Räumlichkeiten und entwendete ein schwarzes Smartphone. Anschließend ging er auf die Terrasse eines weiteren Bewohners und nahm dort Lebensmittel sowie Zigaretten an sich.

Im Rahmen einer Fahndung konnte der 42-Jährige von Polizeibeamten festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Teile des Diebesguts.

Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren am Tatort. Im Zuge der Ermittlungen des Polizeireviers Tuttlingen stellte die Staatsanwaltschaft Rottweil einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen den 42-Jährigen. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Rottweil ordnete am Samstagmittag die Untersuchungshaft an.

Der 42-Jährige befindet sich nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell