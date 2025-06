Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugen nach Ladendiebstahl gesucht

Bad Hönningen (ots)

Am gestrigen 03.06.2025 verhinderten zwei aufmerksame Mitarbeiter der Rewe Filiale in Bad Hönningen gegen 16:00 Uhr einen Ladendiebstahl durch zwei männliche Personen. Den Mitarbeitern fielen zwei Personen auf, welche einen gefüllten Einkaufswagen an der Kasse vorbei auf den Parkplatz schoben. Die Personen wurden daraufhin durch die Mitarbeiter auf dem Parkplatz angesprochen, jedoch gelang diesen nach einem kurzen Tumult die Flucht in einem PKW mit einer polnischen Zulassung. Den ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich bei dem PKW um einen Citroen C5 gehandelt haben. Die Polizei Linz bittet Zeugen, welcher ergänzende Angaben zu dem Vorfall machen können, sich telefonisch unter 02644-943110 zu melden.

