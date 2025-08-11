Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Einbruch in Freibad Osterholz (10./11.08.2025)

Stockach (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 21 Uhr, und Montagmorgen, 06.30 Uhr sind Unbekannte in das Freibad Osterholz in der Winterspürer Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten, aus denen sie anschließend Bargeld entwendeten.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Freibads beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Revier Stockach zu melden.

