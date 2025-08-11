PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg
Lkr. Rottweil) - Schwarzer Volvo auf Firmenparkplatz beschädigt: Polizei sucht Zeugen (08.08.2025)

Schramberg (ots)

Am Freitag hat ein Unbekannter auf dem Mitarbeiterparkplatz der Firma Trumpf in der Aichhalder Straße einen schwarzen Volvo V60 beschädigt.

Zwischen 05:00 Uhr und 13:30 Uhr entstand der Schaden vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Der Verursacher fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg unter der Telefonnummer 07422 2701-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

