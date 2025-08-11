Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Alfa Romeo aufgebrochen und Radio entwendet (10./11.08.2025)

Stockach (ots)

In der Nacht auf Montag hat ein unbekannter Täter ein auf der Heinrich-Fahr-Straße geparktes Auto aufgebrochen. Im Zeitraum zwischen 23.30 Uhr und 08.15 Uhr warf der Unbekannte die Scheibe der Fahrertür eines auf Höhe der Hausnummer 25 geparkten Alfa Romeo ein und verschaffte sich so Zugang zum Innenraum. Dort baute er das Radio aus und nahm es mit.

Die Höhe des dadurch verursachten Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zu dem Autoaufbruch nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

