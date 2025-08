Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vandalismus an beladenem Anhänger - Zeugen gesucht

Meerfeld (ots)

Am Samstagabend, 28.06.2025 ereignete sich am Aussichtsturm in Meerfeld, am Rande eines Wirtschaftswegs, in der Nähe eines Schafweidegeländes, eine Sachbeschädigung. Ein mit jeweils zwei 1000 Liter fassenden, mit Wasser gefüllten IBC-Containern beladener Anhänger wurde von einer/einem unbekannten Täter/-in vorsätzlich in Bewegung gesetzt. Der Anhänger war zuvor vom Geschädigten am Rand eines Feldes mit angezogener Feststellbremse abgestellt worden, um seine Schafherde mit Wasser zu versorgen. Der oder die unbekannte/r Täter/-in löste offenbar mutwillig die Bremse, sodass der Anhänger unkontrolliert den Abhang hinabrollte und im Hang mit mehreren Bäumen kollidierte.

Die Polizei geht von vorsätzlicher Sachbeschädigung aus und bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Zum Zeitpunkt des Vorfalls sollen sich ein Mann und eine Frau in unmittelbarer Nähe des Tatorts aufgehalten haben, die als wichtige Zeugen infrage kommen könnten. Die männliche Person wird wie folgt beschrieben:

- Auffälliger Irokesenschnitt mit kahl rasierten Seiten - tätowierter rechter Unterarm

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen/Personen werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter der Rufnummer 06571 / 9260, oder per Mail an piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell