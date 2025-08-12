Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, L193, Lkr. Konstanz) Mann bei Mäharbeiten verunfallt (11.08.2025)

Öhningen, L193 (ots)

Am Montagmorgen hat sich an der Landesstraße 193 im Zuge von Mäharbeiten ein Arbeitsunfall ereignet. Ein 29 Jahre alter Mitarbeiter der Straßenmeisterei führte mit einem Fahrzeug ähnlich einem Traktor mit Anbaugerät Mulcharbeiten in einem abschüssigen Bereich aus. Dabei geriet die Arbeitsmaschine zu nah an die Kante, so dass das ganze Gefährt schließlich mehrere Meter den Hang abrutschte, sich dabei überschlug und schließlich auf den Rädern wieder zum Stehen kam. Der 29-Jährige erlitt infolge des Überschlags Verletzungen durch Glassplitter. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An der Arbeitsmaschine entstand erheblicher Sachschaden.

