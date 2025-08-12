Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Zwölfjähriger bei Unfall schwer verletzt: Polizei sucht Ersthelfer (11.08.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Montagabend ist ein zwölfjähriger Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in der Robert-Koch-Straße schwer verletzt worden.

Gegen 19:45 Uhr kreuzte eine 40-jährige Fiat-Fahrerin die Sauerbruchstraße und übersah dabei den auf der Fahrradstraße bevorrechtigten Jungen. Dieser prallte nach der Kollision mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und stürzte zu Boden.

Der Radfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Mehrere bislang unbekannte Passanten leisteten Erste Hilfe. Die Polizei bittet diese Personen sowie weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0741 34879-0 beim Verkehrsdienst Zimmern zu melden.

