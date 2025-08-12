Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Polizei beendet Auseinandersetzung in Gaststätte: Platzverweise ausgesprochen (11.08.2025)

Rottweil (ots)

Am späten Montagabend hat die Polizei in einer Gaststätte in der Waldtorstraße mehrere stark alkoholisierte Personen aus dem Lokal verwiesen.

Gegen 22:30 Uhr waren vier Personen im Alter zwischen 24 und 38 Jahren in der Gaststätte zunehmend aggressiv gegenüber einer Angestellten aufgetreten. Die Polizei forderte die Beteiligten auf, die Gaststätte zu verlassen, und sprach Platzverweise aus. Ein 25-Jähriger kam der Anweisung zunächst nach, kehrte jedoch kurze Zeit später zurück. Trotz mehrmaliger Aufforderung blieb er nicht stehen und musste zu Boden gebracht werden. Anschließend verließ er eigenständig die Örtlichkeit.

Weitere Störungen blieben aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell