POL-HRO: Unbekannter Täter entwendet VW T6 Multivan während der Probefahrt

Rostock (ots) - In der Nacht zum Dienstag kam es in der Hansestadt Rostock bei zwei Bränden zu insgesamt drei zerstörten Pkw. Gegen 00:50 Uhr erhielt die Polizei am 27.05.2025 Kenntnis von einem brennenden Audi im Seelotsenring in Groß Klein. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zwar gelöscht werden, jedoch entstand an dem Audi ein Schaden von geschätzten 15.000 Euro. Nur wenige Minuten später gegen 01:15 Uhr ...

mehr