Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz wegen einer Bedrohung

Grevesmühlen (ots)

Am heutigen Tag kam es in der Ortslage 23948 Gantenbeck zu einem Polizeieinsatz. Gegen 15:00 Uhr erhielt die Polizei die Information, dass eine Person in einer Wohnung randaliert. Zuvor soll es eine Bedrohungshandlung unter Vorhalt eines Messers gegenüber dem Wohnungseigentümer gegeben haben. Polizeikräfte konnten die männliche Person in der Wohnung feststellen, aber nicht zum Verlassen dieser bewegen. Daher wurde der Bereich zunächst gesichert und abgesperrt. Zur weiteren Einsatzunterstützung wurden Kräfte des Spezialeinsatzkommandos und der Verhandlungsgruppe M-V angefordert. Gegen 18:00 Uhr kam der Mann eigenständig aus der Wohnung und konnte von Einsatzkräften gesichert werden. Nach Abschluss einer medizinischen Begutachtung durch einen Notarzt brachte eine Rettungswagenbesatzung unter polizeilicher Begleitung den 50-jährigen Mann ins Krankenhaus. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung gegen ihn eingeleitet. Der Polizeieinsatz war gegen 19:00 Uhr beendet. Lars Abrutat Polizeihauptkommissar Polizeiinspektion Wismar

