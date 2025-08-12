Polizeipräsidium Konstanz

Schwarzwald Baar Kreis) Fahrradfahrerin verletzt sich bei Unfall leicht (11.08.2025)

Auf der Kreuzung der Max-Plank- und Heinrich-Herz-Straße hat sich am Montag bei einem Unfall eine Radfahrerin leichtverletzt. Ein 58-jähriger Ford-Fahrer schnitt beim Linksabbiegen von der Max-Plank-Straße auf die Heinrich-Hertz-Straße die Kurve. Dadurch stieß er mit der von links herannahenden 37-jährigen Radlerin zusammen. Sie stürzte daraufhin und verletzte sich im Gesicht. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

