Lkr. Rottweil) - Mann vor Gaststätte schwer verletzt (10.08.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden ist vor einer Gaststätte am Schuhmarktplatz ein 27-Jähriger schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Mann gegen 02:40 Uhr mit einem unbekannten Mann in Streit. Im Verlauf schlug der Unbekannte zu und brachte den 27-Jährigen zu Boden. Dabei erlitt dieser schwere Gesichtsverletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in eine Klinik.

Der Täter soll in Begleitung von zwei Männern und einer Frau gewesen sein.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Täters und seiner Begleitung geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423 8101-0 zu melden.

