Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, A81, Lkr. Konstanz) Unfall an der Auffahrt zur Tank- und Raststätte - über 30.000 Euro Blechschaden (12.08.2025)

Engen, A81 (ots)

Über 30.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 81 auf Höhe der Tank- und Raststätte Hegau ereignet hat. Eine 25-jährige Mercedesfahrerin wechselte zum Überholen von der rechten auf die linke Spur und übersah dabei einen von hinten kommenden BMW eines 49-Jährigen. Trotz Ausweichens nach links konnte dieser eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern und touchierte erst die dortige Leitplanke, ehe es zum Zusammenstoß mit dem überholenden Mercedes kam. Infolge des Aufpralls verlor die junge Frau die Kontrolle über ihren Wagen und schleuderte gegen die rechtsseitige Leitplanke an der Auffahrt zur Tankstelle. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Den Schaden am BMW schätzte die Polizei auf rund 25.000 Euro, den am Mercedes auf etwa 6.000 Euro.

