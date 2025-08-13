PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Radweg zwischen Radolfzell und Moos - Pedelec kollidiert mit Rennrad (12.08.2025)

Moos (ots)

Am Dienstagmittag ist es auf dem Radweg entlang der Landesstraße 192 zwischen Radolfzell und Moos zum Zusammenstoß zweier Radfahrer gekommen. Ein 66-Jähriger fuhr mit einem Pedelec mit Anhänger von Radolfzell in Richtung Moos. Auf Höhe eines Getränkemarktes kam er ins Schlingern und kollidierte infolge dessen frontal mit einem entgegenkommenden 46 Jahre alten Rennradfahrer, der dabei leichte Verletzungen erlitt. Eine ärztliche Versorgung war vor Ort nicht erforderlich. An beiden Zweirädern entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren