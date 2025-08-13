Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Radweg zwischen Radolfzell und Moos - Pedelec kollidiert mit Rennrad (12.08.2025)

Moos (ots)

Am Dienstagmittag ist es auf dem Radweg entlang der Landesstraße 192 zwischen Radolfzell und Moos zum Zusammenstoß zweier Radfahrer gekommen. Ein 66-Jähriger fuhr mit einem Pedelec mit Anhänger von Radolfzell in Richtung Moos. Auf Höhe eines Getränkemarktes kam er ins Schlingern und kollidierte infolge dessen frontal mit einem entgegenkommenden 46 Jahre alten Rennradfahrer, der dabei leichte Verletzungen erlitt. Eine ärztliche Versorgung war vor Ort nicht erforderlich. An beiden Zweirädern entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

