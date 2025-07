Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg: Verunfalltes Fahrzeug im Straßengraben

Polizei Unna (ots)

Am frühen Samstagsmorgen bemerkten Autofahrer an der Eulenstraße in Höhe der Nordstraße in Fröndenberg einen blauen Pkw Skoda Fabia im Straßengraben. Das Fahrzeug war offensichtlich verunfallt. Ein Fahrzeugführer war nicht mehr vor Ort und konnte im Nahbereich auch nicht mehr angetroffen werden. Wer Hinweise auf den Unfallhergang bzw Fahrzeugführer geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Unna unter der Telefonnummer 02303/921-3120 oder unter der Telefonnummer 02303/921-3535

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell