Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Tresor entwendet

Bergkamen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwoch (09.07.2025), 21.30 Uhr auf Donnerstag (10.07.2025), 06.00 Uhr auf das Gelände des Hauptfriedhofs Bergkamen an der Straße "Am Hauptfriedhof" eingedrungen.

In den dort befindlichen Räumlichkeiten entwendeten sie einen ca. 180cm hohen Tresor.

Die Schadenssumme lässt sich im Moment nicht genau beziffern.

Wer verdächtige Beobachtungen rund um den Hauptfriedhof Bergkamen gemacht hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell