POL-UN: Bergkamen - Alleinunfall eines 32-Jährigen unter Alkoholeinfluss

Kamen (ots) - Unbekannte Täter sind am frühen Dienstagmorgen (08.07.2025) zwischen 01.25 Uhr und 01.50 Uhr in eine Arztpraxis an der Rosenstraße in Kamen-Heeren-Werve eingedrungen. Nachdem sie sich gewaltsam durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt verschafft hatten, entwendeten sie Bargeld. Wer Hinweise zu dem Einbruch samt Diebstahl geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 ...

