Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Zwei Fahndungstreffer am Hauptbahnhof Chemnitz vollstreckt

Chemnitz (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz stellten bei der Überprüfung der Personalien zwei Fahndungstreffer fest. Für eine Person endete die Kontrolle in der JVA.

Am 27.06.2025 gegen 15:35 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Chemnitzer Hauptbahnhof einen 23-jährigen Deutschen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten sie eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Chemnitz fest. Das Amtsgericht Chemnitz hatte gegen ihn einen Sitzungshaftbefehl erlassen, da er zu seiner Hauptverhandlung wegen Diebstahls ohne ausreichende Entschuldigung nicht erschienen war. Er wurde vorläufig festgenommen und in der Folge am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt. Dieses ordnete die Einlieferung in die JVA Leipzig an.

Einer Einlieferung konnte ein 61-jähriger vietnamesischer Staatsangehöriger entgehen, welcher am 28.06.2025 gegen 10:00 Uhr am Hauptbahnhof kontrolliert wurde. Er war ebenfalls von der Staatsanwaltschaft Chemnitz ausgeschrieben. Wegen Betruges hatte er noch eine offene Geldstrafe in Höhe von 750 Euro oder alternativ eine Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen zu verbüßen. Er zahlte den offenen Betrag vor Ort und konnte anschließend seine Reise fortsetzen.

