POL-OE: Pedelecteile in Rhode entwendet

Olpe (ots) - An der Bilsteiner Straße verschafften sich unbekannte Täter zwischen dem Abend des 17. und dem Morgen des 18. Juni Zutritt zu einem Firmengelände. Dort stahlen sie die Felgen eines Nissan mit einem Durchmesser von 20 Zoll. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: 02761 9269 ...

