Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Kontrolle am Haltepunkt Chemnitz-Küchwald endet in JVA

Chemnitz (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am 24.06.2025 gegen 11:55 Uhr am Haltepunkt Chemnitz-Küchwald einen 35-jährigen Deutschen, welcher durch Verunreinigung der Bahnanlagen auffällig wurde.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls der Staatsanwaltschaft Duisburg, wegen Fluchtgefahr, fest. Er wird der schweren Brandstiftung verdächtigt.

Der 35-Jährige wurde vor Ort festgenommen und zur weiteren polizeilichen Bearbeitung in die Diensträume am Chemnitzer Hauptbahnhof verbracht. Gegen 14:30 Uhr erfolgte die Haftrichtervorführung am Amtsgericht Chemnitz. Dieser entschied, dass der Haftbefehl aufrecht erhalten bleibt und wies die Einlieferung in die JVA an.

