Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall mit drei Beteiligten

Finnentrop (ots)

Auf der Kilianstraße (Bundesstraße 236) in Rönkhausen waren drei PKW am 12.Juni gegen 14.19 Uhr an einem Unfall beteiligt. Wegen eines Rückstaus hielt ein 55-Jähriger mit seinem PKW auf der Straße an. Hinter ihm brachte eine 32-jährige Fahrerin ihr Fahrzeug ebenfalls zum Stehen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr das hinter ihr fahrende Fahrzeug eines 20-Jährigen auf den Wagen der 32-Jährigen auf und schob ihn in das Fahrzeug des 55-Jährigen. Der 20-jährige Fahrer des letzten Fahrzeugs wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße 236 halbseitig gesperrt. Der Sachschaden wird aktuell im unteren fünfstelligen Eurobereich eingeschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell