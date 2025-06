Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Lennestadt (ots)

Am Donnerstag, 12. Juni, stieß ein Motorradfahrer gegen 14.18 Uhr mit einem PKW in Grevenbrück auf der Kölner Straße zusammen. Der 51-jährige Fahrer des Wagens wollte sein am Straßenrand geparktes Fahrzeug auf der Fahrbahn wenden und kollidierte dabei mit einem Motorradfahrer. Den Schaden schätzt die Polizei im unteren fünfstelligen Bereich ein. Der 27-jährige Fahrer des Motorrads verletzte sich. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt.

