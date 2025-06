POL-OE: Kleinkraftradfahrer schwerverletzt

Kreis Olpe (ots) - Erneut haben in den letzten Tagen unbekannte Täter im Kreisgebiet augenscheinlich unverschlossene PKW ins Visier genommen. In Kirchhundem drangen Täter zwischen Mittwoch und Freitag (04.-06.Juni) in drei Fahrzeuge an dem "Flaper Schulweg" ein. Die Autos wurden durchsucht, jedoch nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. In Finnentrop waren Täter insgesamt an neun Fahrzeugen am Werk. Vier Autos ...

